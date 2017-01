Nordex: Der Reiz wird größer

Weitere Suchergebnisse zu "Nordex":

Nordex sorgt für regelmäßiges Aufsehen in der deutschen Aktienlandschaft. Während das Papier in den vergangenen Jahren schlichtweg explodierte (2013: +221%; 2014: +56%; 2015: +118%) stand 2016 ein Kursverlust in Höhe von 38% auf der Anzeigetafel. Das könnte sich jetzt ändern, denn die Commerzbank hat die Einstufung für Nordex auf "Buy" mit einem Kursziel von 30 Euro belassen....