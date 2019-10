Nordex: Die Rallye sollte bald fortgesetzt werden

Weitere Suchergebnisse zu "Nordex":

Die Nordex-Aktie konnte am 8. Oktober über ihren 50-Tagedurchschnitt ausbrechen und die Anfang September begonnene Rallye fortsetzen. In der Vorwoche hat diese Bewegung den Widerstand bei 12,00 Euro erreicht. Hier ging der Kurs knapp unterhalb dieser Hürde in eine Seitwärtsbewegung über.

Den Bullen gelang es dabei, größere Abgaben zu verhindern. Die Chance auf einen nachhaltigen Anstieg über den Widerstand bei ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung