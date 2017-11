Nordex: Quartalsbilanz – zu gut für die Bären, zu mager für die Bullen

Weitere Suchergebnisse zu "Nordex":

Die Quartalsbilanz von Nordex (ISIN: DE000A0D6554) liegt jetzt auf dem Tisch. Eine Katastrophe blieb aus, eine positive Überraschung aber auch. Wie sieht es aus? Der Umsatz lag mit 818,3 Millionen Euro im dritten Quartal leicht unter den Erwartungen der Analysten (839 Millionen). Beim Gewinn wurde die Prognose mit knapp 182 Millionen Euro getroffen. Soweit also alles im Rahmen. Der Auftragseingang lag, auf die ersten neun Monate zusammen berechnet, mit 1,1 Milliarden jedoch unter der Analysten-Erwartung von knapp 1,2 Milliarden. Die Umsatzprognose für das Gesamtjahr 2017 wurde zugleich geringfügig auf leicht unter 3,1 Milliarden korrigiert – da hatte man zuvor einen Korridor zwischen 3,1 und 3,3 Milliarden avisiert. Nicht allzu gut, aber:

Für das laufende Quartal erwartet man bei Nordex ein starkes Neugeschäft, sprich es sollen wieder verstärkt Aufträge hereinkommen – die sich 2018 dann auch im Umsatz niederschlagen werden. Nun hatte man bei der vorangegangenen Bilanz eine Belebung der Auftragseingänge im zweiten Halbjahr angekündigt. Jetzt sieht man das nur im vierten Quartal – das wirkt, als würden neue Aufträge zögerlicher eingehen als gedacht. Ob das auch wirklich der Fall ist, sei dahingestellt, aber das Bären-Lager entschied: Das ist dünn genug, um die Aktie weiter leer zu verkaufen. Mit 7,11 Euro markierte Nordex am Morgen ein neues, mehrjähriges Tief. Aber ob sich die Bären da wirklich noch auf sicherem Terrain bewegen?

Nordex steht keineswegs so schwach da, um die Aktie nonstop immer tiefer zu drücken. Das gelingt zwar derzeit noch, aber der langfristige Chart auf Wochenbasis zeigt, dass die Aktie damit fast genau das untere Ende des längerfristigen Abwärtstrendkanals erreicht hat. Eine Chance, sich hier zu stabilisieren, wäre also durchaus da. Zumal der Druck erst gegen 09:30 Uhr größer wurde, ab 10 Uhr aber bereits leichte Käufe und/oder Eindeckungen von Leerverkäufen auftauchten. Aber: Der Tag ist noch lang. Bevor Nordex keine zumindest kurzfristige Bodenbildung vorzuweisen hat, bleibt ein Einstieg der hochspekulative Griff in ein fallendes Messer. Wir bleiben für sie bei dieser Aktie dran.

