Nordex: Puh! Durchschnaufen und Turnaround anpacken!

Weitere Suchergebnisse zu "Nordex":

Lieber Leser,

Nordex hat jetzt seinen offiziellen Geschäftsbericht an den Markt gebracht. 2016 wurden alle prognostizierten Ziele erreicht, so heißt es in dem Unternehmenspapier. Analysten und Marktteilnehmer zeigten sich weniger über die Zahlen erleichtert (sie entsprachen den vorläufigen Kennziffern), sondern über die Tatsache, dass keine weiteren Hiobsbotschaften nach der revidierten Umsatzprognose für 2017 und 2018 folgten. Dies spiegelte sich auch im Kursverlauf wider. Der rasche Kurssturz ist zunächst abgefangen und vorbei. Binnen der vergangenen Handelswoche hat Nordex lediglich minimale 0,2 % abgegeben. Jetzt könnte es einen Turnaround geben.

Nordex vor dem Turnaround?

Nordex ist nach allen Regeln der analytischen Kunst weiterhin im Abwärtstrend gefangen. Immerhin konnte die Aktie zuletzt verhindern, dass einem neuen 2-Jahres-Tief bei 12,82 Euro noch ein neues 3-Jahres-Tief folgt. Die Kurse blieben bei 12,81 Euro stehen und beginnen langsam, wieder nach oben abzudrehen.

Die jüngsten Zahlen jedenfalls ermunterten fundamental orientierte Analysten, die Aktie auch wieder freundlicher zu beurteilen. 85 % aller relevanten Bankanalysten vergeben derzeit die Wertung „halten“. Lediglich 15 % haben Nordex auf die Verkaufsliste gesetzt. Ausdrücklich „kaufen“ möchte allerdings kein Analyst.

Dies deckt sich mit den Ergebnissen der technisch orientierten Analysten. Diese sehen die Aktie in allen zeitlich relevanten Dimensionen im Abwärtstrend. Dennoch: Sollte der Kurs jetzt weiterhin auf der Stelle treten, kann es zu einem schnellen Turnaround kommen.

Das wird Amazon ganz und gar nicht schmecken …

… denn heute können Sie den Bestseller: „Reich mit 1000 €: Kleines Investment, großer Gewinn!“ von Börsen-Guru Rolf Morrien kostenlos anfordern. Während bei Amazon für dieses Meisterwerk 29,90 Euro fällig werden, können Sie den Report über diesen Link tatsächlich vollkommen gratis anfordern. Jetzt hier klicken und schon bald mit 1000 Euro reich an der Börse werden.

Ein Beitrag von Frank Holbaum.