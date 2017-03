Nordex: Privatanleger wittern Turnaround – zu früh?

Weitere Suchergebnisse zu "Nordex":

Nordex konnte in den vergangenen Wochen den Kurssturz kaum aufhalten. Nun hat die Aktie wieder einen Boden gefunden und sattelte zum Ende der vergangenen Woche sogar um 1,5 % auf. Dabei warnen auch jetzt noch verschiedenste Analysten und konnten der Aktie kein Kaufargument bescheinigen. Aus charttechnischer Sicht ist der freie Fall gestoppt. Dies ist die beste Kaufgrundlage. Technische Analysten jedoch verweisen immer wieder auf den fortgesetzten technischen Abwärtstrend.

Minus binnen einer Woche bei gut 2 %

Immerhin ist auch das Minus binnen einer Woche nicht mehr sonderlich ausgeprägt. Es ging um insgesamt gut 2 % abwärts, sodass die Zwei-Wochen-Bilanz mit nunmehr +1,34 % sogar gut ist. Dies veranlasst insbesondere private Investoren, wieder eine Turnaround-Chance in der Aktie zu sehen.

Dennoch: Innerhalb eines Monats ist die Bilanz mit -30 % tiefrot. Ein solch massiver Kurssturz ist aus technischer Sicht im Regelfall mit einer weiteren schlechten Aussicht verbunden, da vor allem Fonds nur günstigere Stimmungen suchen, um größere Pakete abzugeben.

Da charttechnisch, technisch und fundamental kaum Besserung in Sicht ist, bleibt die Aktie auch zum Beginn der neuen Woche im roten Bereich.

Ein Beitrag von Frank Holbaum.