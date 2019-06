Nordex: Positive Signale!

Weitere Suchergebnisse zu "Nordex":

Die Aktie von Nordex ist am Montag mal wieder mit einem Minus in die Börsenwoche gestartet. Auf 12,05 Euro ging es zunächst bergab, nachdem die Anteilsscheine des Windturbinenherstellers am Freitag bei 12,24 Euro aus dem Handel gegangen waren. Dann allerdings setzte ein Trendumkehr ein und Nordex gewann minimal dazu auf etwas über 12,30 Euro. Die Vorsicht an den Börsen ist aktuell ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



