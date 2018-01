Nordex: Die Party geht weiter!

Weitere Suchergebnisse zu "Nordex":

die Party bei Nordex geht weiter. Der Wert sorgt in den vergangenen Tagen und Wochen für viel Aufsehen. Es gibt ein beachtliches Comeback, bei dem die Aktie nunmehr sogar auf eine wichtige Obergrenze zuläuft. Wird diese überwunden, wie es ganz den Anschein hat, steht der Weg frei für wahrscheinlich massive Kursaufschläge, so die Meinung von charttechnischen Analysten. Konkret: Auch am Dienstag wurden kräftig steigende Notierungen registriert. Dennoch ist die Aktie vor allem mit Blick auf die Entwicklung seit Mitte November interessant. Der Wert war zuvor in einen massiven Abwärtstrend gerutscht, der nun seit dem seinerzeit erreichten Tief in geradezu atemberaubender Geschwindigkeit wieder rückabgewickelt wird. Der Wert hatte am 15. November 2017 bei 7,18 Euro das gültige 4-Jahres-Tief erreicht. Bis dahin gibt es inzwischen einen Puffer von rund 30 %, darüber wäre bei 8 Euro eine weitere Unterstützung anzutreffen. Insofern gibt es derzeit keine Gefahr für Nordex. Auf dem weiteren Weg nach oben wartet jetzt lediglich die 10-Euro-Marke auf eine nachhaltige Überwindung. Diese gilt als signifikant. Würde das gelingen, dann ist möglicherweise schon das 6-Monats-Hoch bei 12,60 Euro vom 8. August 2017 das nächste Kursziel.

Jetzt wird es spannend, denn damit würden sich mehr als 20 % Kurspotenzial eröffnen. Die Aktie wird allerdings von Bankanalysten nur zu 5 % als Kauf eingestuft. 30 % wollen halten, 65 % plädieren für einen Verkauf.

Technische Analysten: Trendwechsel rückt näher

Technische Analysten wiederum meinen, die Aktie bewege sich auf einen Aufwärtstrend zu. Der GD200 verläuft bei 10,91 Euro und ist damit nach den heutigen Kursgewinnen nur noch knapp 7,5 % entfernt. Formal gibt es allerdings noch ein Verkaufssignal!

Ein Beitrag von Frank Holbaum.