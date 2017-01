Nordex: Optimismus ist gut – Skepsis ist besser!

Weitere Suchergebnisse zu "Nordex":

die Windkraftspezialisten bei Nordex können aufatmen. Wie aus einer Pressemitteilung des Unternehmens hervorgeht, konnte der Windanlagenbauer einen Rekord beim Auftragseingang in Deutschland erzielen. So sei der hiesige Markt für ein Drittel des Gesamtauftragseingangs verantwortlich.

Die Zahlen

Im Dezember konnte Nordex 89 Aufträge für einzelne Windkraftanlagen in insgesamt 33 Projekten erringen. Mit dem fabelhaften letzten Monat erreichte der Konzern eine Summe an Aufträgen, die für das ganze Jahr 2016 zusammengefasst 1,17 Milliarden Euro wert sind und einen Zugewinn von 28 Prozent darstellen. Dies sei das beste Ergebnis seit der Unternehmensgründung im Jahr 1985.

Die Börse reagierte positiv auf die neuen Zahlen. Am Freitag konnte das Wertpapier zur Mittagszeit ein Plus von 1,34 Euro verbuchen und bleibt damit weiterhin stabil im Bereich der 20 Euro Marke.

Der Unsicherheitsfaktor Trump

Konkretere Zahlen zu Gewinn und Verlust sowie zur Lage des internationalen Tätigkeitsfeldes dürfen wir Ende Februar erwarten. Dann nämlich findet die Vorstellung der vorläufigen Geschäftszahlen für das Jahr 2016 statt. Mit besonderer Spannung sieht man bisweilen auch der Prognose für das laufende Jahr 2017 entgegen.

Die kritische Frage bleibt vor allem die Haltung der dann neuen US-Exekutive in Bezug auf den Solarmarkt. Der designierte US-Präsident Donald Trump hatte im Wahlkampf mehrfach gepoltert, dass der Klimawandel überschätzt werde und somit der Bedarf an erneuerbaren Energien nicht unbedingt notwendig sei. Auch der Status als ausländische Firma könnte in den USA – eingedenk der Trump-Rhetorik – zu einem Problem werden.

Ein Gastbeitrag von Norman Stepuhn.

