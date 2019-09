Nordex: News vom Großaktionär

Weitere Suchergebnisse zu "Nordex":

Nordex-Aktien (WKN: A0D655) sind bei institutionellen Anlegern wieder begehrt: Die DWS Investment GmbH hat ihren Anteil an der Nordex Group von 2,88% auf etwas über 3% aufgestockt (Stand 6. September). Das gab der zur deutschlandweit bekannten DWS Group mit Sitz in Frankfurt am Main zählende Vermögensverwalter in der ersten Stimmrechtsmitteilung von Nordex seit Monaten bekannt.

Die Nordex Group unter der Leitung von ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung