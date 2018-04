Nordex: Neues Werk eingeweiht!

Weitere Suchergebnisse zu "Nordex":

Liebe Leser,

kaum hatte Nordex Zahlen zu den Auftragseingängen im ersten Quartal 2018 veröffentlicht, da folgte am Freitag eine weitere Nachricht vom Unternehmen. Und das könnte interessant werden: Denn Nordex teilte mit, „ein Werk zur Produktion von Betontürmen“ in Nordbrasilien eingeweiht zu haben. Es handelt sich aber offenbar zumindest teilweise um eine Verlagerung von einem „ehemaligen Standort im Süden von Brasilien“, so ... Mehr lesen…

Ein Beitrag von Peter Niedermeyer.