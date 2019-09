Nordex: Neues Klima-Konzept nicht nur heiße Luft!

Weitere Suchergebnisse zu "SMA Solar Technology":

Größter Zugewinner im Nebenwerte-Index SDAX ist neben der Aktie von Nordex (WKN: A0D655) heute das Papier von SMA Solar (WKN: A0DJ6J) – beide Werte gewinnen um über +5%. Wie Bloomberg unter Berufung auf einen Entwurf berichtet, in den die Nachrichtenagentur Einsicht hatte, erwäge die deutsche Bundesregierung, den Anteil der Wind- und Sonnenenergie am Gesamtstrommix deutlich auszubauen.

Ein vorläufiges Klima-Konzept der Großen Koalition soll Medienberichten zufolge am frühen Freitagnachmittag der Öffentlichkeit vorgelegt werden. So will die Regierung Bloomberg-Angaben zufolge die derzeitige Onshore-Windstromleistung bis 2030 auf rund 80 Gigawatt steigern ausgehend von derzeit etwa 50 Gigawatt. Die Solarstromleistung werde demnach um 77% auf 85 Gigawatt steigen.

