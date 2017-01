Nordex: Neues GROßPROJEKT zum Jahresauftakt!

Weitere Suchergebnisse zu "Nordex":

Liebe Leser,

in der letzten Woche stockte den Anlegern von Nordex sicher der Atem. Haben doch die Nachrichten von einem neuen Großauftrag in Argentinien die Gemüter der Anleger ziemlich aufgemischt. Werden sich diese endlich auch mal auf den Aktienkurs auswirken?

Mit Aufträgen glänzen! Gleich zum Auftakt des neuen Jahres gibt es wieder neue Aufträge für Nordex. Gleich zwei Zuschläge gab es für einen Windpark in Argentinien, das entspricht einem Volumen von insgesamt 148 MW. Dafür wurden insgesamt 47 Turbinen des Typs AW 125/3000 geordert. Ein lukrativer Auftrag vom Auftraggeber Central Puerto aus Buenos Aires, seines Zeichens der wichtigste private Energieversorger des Landes. Schon Ende des Jahres soll Baubeginn sein, im Sommer 2018 soll beendet werden.

Teilhaben am Wachstumsmarkt! Zwar ist dies für Nordex nur ein Auftrag von vielen, doch dieser könnte eine große Bedeutung haben, da Argentinien in Branchenkreisen als einer der wichtigsten Wachstumsmärkte gilt, der sich in Zukunft positiv auch auf Nordex auswirken könnte.

Auch Projekte in über 25 anderen Märkten gehen derzeit gut voran und Nordex konnte bereits auf mehr als 5.000 Mitarbeiter anwachsen. Warum aber zeigt sich der Aktienkurs bei Nordex immer so verhalten? Wir halten Sie informiert.

Ein Gastbeitrag von Jennifer Diabatè.

Herzliche Grüße

Ihr Robert Sasse