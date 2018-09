Nordex: Neuer Großauftrag beflügelt!

Weitere Suchergebnisse zu "Nordex":

Es ist wenig mehr als eine Woche her, da konnte Nordex einen großen Auftrag aus Argentinien vermelden. In der Provinz Buenos Aires sollen an der Bahia Blanca 30 Windturbinen mit rund 100 Megawatt Leistung errichtet werden. Die Aktie des Windkraftanlagenherstellers hat dieser Umstand aber kaum beflügelt. Das änderte sich allerdings nach der neuesten Nachricht aus dem Hauses Nordex – die Papiere ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!

Ein Beitrag von Achim Graf.