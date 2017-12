Nordex: Neue Aufträge bringen wieder Hoffnung in die Aktie!

Weitere Suchergebnisse zu "Nordex":

Liebe Leser,

seit Anfang 2016 ging es mit der Nordex-Aktie eigentlich nur noch abwärts. Seinerzeit notierte die Aktie bei über 30 Euro und damit fast vier mal so hoch wie heute. In diesem Jahr ging die Nordex-Aktie in der Spitze bis auf knapp 7 Euro zurück. Durch das neue Kaufsignal aus dem Relative Stärke Index konnten nun wieder Käufer angelockt werden.

Aktuelle Einschätzungen zur Aktie: Charttechnik und Aufträge sorgen für gute Stimmung!

Wichtig für die Stimmung war nun auch die Meldung über zwei neue Aufträge. Ein Auftrag kommt aus der Schweiz, der andere aus Schweden. Für die Stadt Zürich soll Nordex in Frankreich zwei Windparks bauen. Neben der Errichtung der Windparks wurde auch ein Servicevertrag über 20 Jahre abgeschlossen. Der kleinere Auftrag kommt aus Schweden. Hier sollen neun Turbinen nordwestlich von Stockholm aufgebaut werden.

Charttechnische Analyse der Aktie: Das letzte Hoch wird entscheidend sein!

Die Nordex-Aktie müsste erst wieder in den zweistelligen Bereich vorstoßen, um den Abwärtstrend einzudämmen. Das letzte Hoch befindet sich bei 11 Euro und fungiert in diesem Zusammenhang als starker Widerstand.

Das wird Amazon ganz und gar nicht schmecken …

. . . denn heute können Sie den Bestseller: "Reich mit 1000 €: Kleines Investment, großer Gewinn!" kostenlos anfordern. Während bei Amazon für dieses Meisterwerk 29,90 Euro fällig werden, können Sie den Report über diesen Link tatsächlich vollkommen gratis anfordern.

Jetzt hier klicken und schon bald mit 1000 Euro reich an der Börse werden

Ein Beitrag von Johannes Weber.