Nordex: Neue Aufträge aus den Niederlanden – Wie startet die Aktie?

Erst gestern gab der Windanlagenbauer Nordex starke Auftragszahlen für das Jahresendgeschäft 2019 bekannt, heute bereits deutet sich an, dass der Jahresauftakt 2020 nahtlos an diese Entwicklung anschließen kann. Zwar gingen auch die heute per Ad-hoc bekannt gegebenen Aufträge noch im Dezember ein, die Errichtung und Abrechnung erfolgt aber erst ab diesem Jahr.

Insgesamt 44 Anlagen des Typs N131/3900 mit einer Gesamtleistung von ...



