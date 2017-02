Nordex: Neue Analystenstudie

Weitere Suchergebnisse zu "Nordex":

Das Papier von Nordex wies in der Vergangenheit eine starke Kursperformance auf. 2014 und 2015 legte der Aktienkurs satte 243 Prozent zu. Mit dem 7-Jahres-Hoch, das am 29. Dezember 2015 bei 33,30 Euro markiert wurde, wurde jedoch letztlich der Rückwärtsgang eingeläutet. Und das pünktlich zum Jahresende wie es scheint, denn in 2016 verloren die Anteilsscheine des TecDax-Unternehmens...