Nordex: Momentum schlägt Value

Weitere Suchergebnisse zu "Nordex":

Die Nordex-Aktie (WKN: A0D655) marschiert weiter und weiter gen Norden um +4,13% auf 18,90 Euro. Das Papier kann sich nach dem News-Feuerwerk in den letzten Wochen vor Käufern nicht retten.

Nordex' Vorstand stellte am 9. November 8 Prozent EBITDA-Marge im Jahr 2022 in Aussicht (wir berichteten). Dieses strategische Ziel soll realisiert werden durch eine sukzessive Verschiebung des Umsatzmixes. So informierte man den ...





Um den vollständigen Artikel zu lesen klicken Sie bitte hier.