Nordex: Millionendeal macht Potential deutlich!

Weitere Suchergebnisse zu "Nordex":

Liebe Leser,

erfreut gejubelt haben in der letzten Woche sicher die Anleger von Nordex. Hier war zu lesen, dass das Unternehmen erneut lukrative Aufträge an Land ziehen konnte. Jetzt stellt sich jedoch die Frage, ob sich dies – ausnahmsweise – auch mal in den Aktienkursen niederschlägt.

Wieder einmal kann Nordex seine Auftragsbücher mit neuen lukrativen Aufträgen füllen. Gerade erst in in Frankreich erfolgreich, kommen nun zwei Verträge in den USA hinzu, wo an einen US-Kraftwerksbetreiber Anlagenkomponenten geliefert werden sollen. Über insgesamt 62 Millionen Euro Auftragsvolumen kann sich Nordex dann freuen, doch weitere Details wurden nicht herausgegeben.

Damit einher geht scheinbar auch neues Potenzial für Folgeaufträge, denn sobald in 2018 die Realisierung der Aufträge beginnt könnte zusätzlich noch ein Vielfaches des aktuell erreichten Auftragsvolumens hinzukommen.

Ob sich diese weitere Erfolgsmeldung für Nordex mal positiv auf den Aktienkurs auswirken kann bleibt fraglich. Werden sich die Anleger diesmal interessiert zeigen? Wir bleiben für Sie am Ball.

Das wird Amazon ganz und gar nicht schmecken …

… denn heute können Sie den Bestseller: „Börsenpsychologie - Markttechnik für Trader“ von Börsen-Guru Yannick Esters kostenlos anfordern. Während bei Amazon für dieses Meisterwerk 39,90 Euro fällig werden, können Sie den Report über diesen Link tatsächlich vollkommen gratis anfordern. Jetzt hier klicken und schon bald reich an der Börse werden.

Ein Gastbeitrag von Jennifer Diabatè.

Herzliche Grüße

Ihr Robert Sasse