Nordex: Marktprofis reagieren

Wie gewonnen, so zerronnen: Während die Nordex-Aktie nach dem Personalwechsel an der Führungsspitze am Freitag noch 5,3% stieg, steht zum Wochenauftakt bislang ein deutlicher Kursverlust in Höhe von fast 3% auf der Anzeigetafel. Die Commerzbank hat die Einstufung für Nordex nach der Rücktrittsankündigung von Vorstandschef Lars Krogsgaard auf "Hold" mit einem Kursziel von...