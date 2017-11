Nordex: Licht am Ende des Tunnels?

Weitere Suchergebnisse zu "Nordex":

Liebe Leser,

Nordex sorgt heute mit einem kleinen Plus für etwas Hoffnung. Schon am Donnerstag vergangener Woche ist die Aktie mit einem Kursplus von 3,45 % im laufenden charttechnischen Abwärtstrend wieder positiv aufgefallen. Dennoch sind Chartanalysten weiterhin skeptisch. Immerhin hat die Aktie binnen zweier Wochen ein Minus von annähernd 10 % erzielt. Dies führte zu einem neuen 4-Jahres-Tief am 25. Oktober bei 8,73 Euro. Davon konnte sich der TecDAX-Titel bislang nur unwesentlich erholen. Sollte die Aktie jetzt nach oben drehen, stünde gleich die runde Marke bei 10 Euro als Hindernis im Wege. Außerdem ist damit zu rechnen, dass bei einem neuerlichen Rücksetzer sogar weitere Tiefs drohen.

Das bisherige 6-Monats-Hoch bei 14,21 Euro vom 9. Mai ist mit einem Abstand von fast 60 % zu weit entfernt. Fundamental orientierte Analysten meinen, die Aktie sei zu 10 % ein „Kauf“. 45 % plädieren dafür, den Wert zu „halten“, 45 % wollen derzeit „verkaufen“. Dies spiegelt den charttechnischen Trend wider.

Technische Analysten: Klarer Baisse-Modus

Technische Analysten sind derzeit eindeutig der Meinung, die Aktie sei im Abwärtstrend. Der Wert ist in allen zeitlichen Dimensionen unterhalb des gleitenden Kursdurchschnitts angesiedelt. Der Abstand zum GD200 beläuft sich auf 43 %. Daher spricht vieles dafür, dass es weiter nach unten geht!

Das wird Amazon ganz und gar nicht schmecken …

. . . denn heute können Sie den Bestseller: "Reich mit 1000 €: Kleines Investment, großer Gewinn!" kostenlos anfordern. Während bei Amazon für dieses Meisterwerk 29,90 Euro fällig werden, können Sie den Report über diesen Link tatsächlich vollkommen gratis anfordern.

Jetzt hier klicken und schon bald mit 1000 Euro reich an der Börse werden

Ein Beitrag von Frank Holbaum.