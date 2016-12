Nordex: Leerverkaufs-Alarm?

Weitere Suchergebnisse zu "Nordex":

letzte Woche überschlugen sich die Nachrichten bei Nordex, denn die Quote der Leerverkäufe steigt rapide an, obwohl sich die Aktie in den letzten Wochen hatte stabilisieren können und sorgt für nachdenkliche Gesichter bei den Aktionären. Die wichtigsten Nachrichten, die letzte Woche Nordex und dessen Kurse bewegt haben waren.

– Der Windanlagenbauer Nordex kann eigentlich eine Eigenkapitalrendite von 10,5% vorweisen, doch das Gesamtkapital liegt bei lediglich 3,3% und die operative Marge ist mit 5,2% nicht wirklich überzeugend. Eine niedrige Verschuldung spricht allerdings für das Unternehmen. Betrachtet man die letzten 12 Monate, so liegt das Kurs-Gewinn-Verhältnis bei 23,7., das Kurs-Buchwert-Verhältnis liegt bei 1,7. Das macht die Nordex Aktie zwar erschwinglicher, aber noch immer nicht günstig.

– Die Anleger werden vorsichtiger: Zwar hatte sich die Nordex Aktie in den letzten Handelswochen stabilisieren können nachdem sie vorher nach schwächeren Zahlen erheblich gefallen war, doch in dieser Woche lag die Leerverkaufsquote schon bei über 8,7%. Und das war wohl noch nicht das Ende.

Es stellt sich derzeit die Frage ob sich Nordex aus dieser schwierigen Lage so einfach wieder freischwimmen kann. Wenn die Anleger bis Februar durchhalten, dann könnten evtl. die nächsten Zahlen helfen. Wir halten Sie auf dem Laufenden.

