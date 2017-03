Nordex – Nach Kursstabilisierung mit nennenswertem Erholungspotenzial?

Weitere Suchergebnisse zu "Nordex":

als Reaktion auf die jüngste Umsatzwarnung brachen die Notierungen der Nordex-Aktie kurzzeitig auf unter 13 Euro ein. Im frühen Handel am Aschermittwoch kostete das Papier dann aber bereits wieder rund 14,50 Euro. Unterstützt wurde die längst überfällige technische Gegenreaktion von einer durchaus erfreulichen Nachricht.

Großauftrag aus Übersee an Land gezogen

Eigenen Angaben zufolge hat der Konstrukteur von Windkraftanlagen einen Großauftrag aus den USA erhalten. Dort sollen die Hamburger ein Projekt realisieren, das 95 Turbinen mit einer Nennleistung von jeweils 3 Megawatt und einem Rotordurchmesser von 125 Metern umfasst. Mit einer solchen Anlage lassen sich die am Standort in der Regel herrschenden mittleren Windgeschwindigkeiten am effizientesten in Strom umwandeln. Finanzielle Details über das Geschäft wurden bislang nicht bekannt.

Große Kurssprünge nach oben nicht mehr zu erwarten

Auch wenn im Zuge der so genannten „Safe-Habour-Transaktion“, die Nordex im Dezember letzten Jahres mit einem großen internationalen Versorger geschlossen hat, sicherlich noch einige Nachfolgeaufträge erteilt werden, ist eine Kursrally zumindest kurzfristig wenig wahrscheinlich. In den letzten Jahren wurden schon so viele Windkraftanlagen errichtet, dass die weiteren Wachstumsperspektiven überschaubar anmuten. Überdies hat sich die technische Ausgangslage nach dem Bruch sämtlicher Aufwärtstrends massiv eingetrübt. Obgleich es zugegebenermaßen verführerisch ist, sich zu den momentanen Kursen einige Nordex-Aktien ins Depot zu legen, dürften insbesondere defensive Anleger gut beraten sein, diese Verführung mit Argwohn zu betrachten.

Ein Gastbeitrag von Rami Jagerali.

