Nordex: Kursrally läuft langsam aus!

die Aktie des deutschen Windkraftspezialisten Nordex konnte sich zuletzt deutlich erholen. Dabei war die Kurserholung keine große Überraschung. Ich hatte eine charttechnische Gegenbewegung bis etwa 9,50 Euro in Aussicht gestellt. Genau dort sind wir jedoch langsam angekommen, so dass ich schon bald wieder fallende Kurse erwarte.

Eklatante Marktschwäche besteht leider weiterhin

Doch warum bin ich so pessimistisch? Wo doch gestern erst bekannt wurde, dass im letzten Jahr (2017) erstmals mehr als 1/3 des gesamten in Deutschland verbrauchten Stroms mit Hilfe der sogenannten erneuerbaren Energien erzeugt wurde. Aber das ist eben nur die eine Seite der Medaille. Denn der Boom kam auch dadurch zustande, dass der auf diese Weise erzeugte Strom immer günstiger geworden ist.

Konkret bedeutet das im Fall der Windkraft, dass hier zuletzt das Verfahren zur Auftragsvergabe zum Nachteil der Unternehmen verändert wurde. So werden neue Windkraftprojekte seit rund einem Jahr im Zuge eines Auktionsverfahrens vergeben, was die Preise heftig ins Rutschen gebracht hat. Einige Analysten schätzen daher, dass die meisten Windkraftunternehmen inzwischen am Rande der Profitabilität stehen und die vorgelegten Geschäftszahlen vieler Unternehmen bestätigten dies zuletzt auch.

Selbst Weltmarktführer Vestas Wind leidet, da hat Nordex keine Chance!

So hat nicht nur Nordex mehrere Gewinnwarnungen herausgeben müssen, sondern zuletzt selbst Weltmarktführer Vestas Wind. Wenn aber selbst der klare Weltmarktführer, der global deutlich besser aufgestellt ist als der kleinere – und stark auf Deutschland fokussierte – Konkurrent, unter massivem Druck steht, dann wird sich Nordex kaum besser entwickeln können. Im Klartext: vor 2020 gibt es für Nordex im operativen Geschäft kaum Hoffnung auf Besserung.

Warum aber sollte die Aktie dann jetzt schon stark ansteigen? Zwar nehmen die Anleger an der Börse die operative Geschäftsentwicklung stets um 6-12 Monate vorweg. Aber das würde eben bedeuten, dass es frühestens im kommenden Jahr, also 2019, Hoffnung auf Besserung gibt. Insofern klassifiziere ich die aktuelle Kursrally – wie schon bisher – weiterhin nur als Gegenbewegung auf die zuvor gesehenen eklatanten Kursverluste und glaube, dass diese um 9,50 Euro auslaufen wird.

Ein Beitrag von Sascha Huber.