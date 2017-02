Nordex: Die Kurslücke bleibt offen – was bedeutet das für die Aktie?

Weitere Suchergebnisse zu "Nordex":

die Nordex-Aktie befindet sich weiterhin in einem klaren Abwärtstrend, der zuletzt im September mit einem starken Down-Gap infolge enttäuschender Quartalszahlen an Dynamik hinzugewonnen hat. Der Kurs brach in diesem Zeitraum um mehr als 25 % auf 6,00 Euro je Aktie ein, ehe er seit November in eine Erholungsphase überging. Seitdem konnte der Titel in etwa 14 % an Wert gewinnen.

Down-Gap bleibt offen

Es ist in der Markttechnik bekannt, dass ein Schließen einer Kurslücke (in diesem Fall des Down-Gaps) sehr wahrscheinlich ist. Die aktuelle Erholungsphase der Nordex-Aktie deutete auch diesen Umstand an. Als äußerst positiv unter Markttechnikern wird das Schließen einer Kurslücke und das darauf folgende Überwinden dieses Gaps gewertet. Das alleine deshalb, weil es nicht dem Regelfall entspricht.

Normalerweise nimmt die Aktie nach erfolgreichem Schließen einer Lücke die Richtung der Kurslücke wieder auf. Im Fall von Nordex bedeutet dies also, es ging wieder abwärts. Sollte die Lücke noch nicht einmal bei 8,00 Euro je Aktie geschlossen werden, wird es mit hoher Wahrscheinlichkeit als frühzeitiges Zeichen der Kapitulation verstanden und könnte dementsprechend negativ gewertet werden. Die Nordex-Aktie hat nah am Eröffnungskurs der Lücke bei 7,40 Euro je Aktie gedreht, konnte sie somit bis heute nicht schließen.

