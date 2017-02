Nordex: Die Kurse schrumpfen!

Weitere Suchergebnisse zu "Nordex":

Liebe Leser,

die Hände vor dem Gesicht zusammengeschlagen haben in der letzten Woche sicher mal wieder die Anleger von Nordex. Sind sie es doch gewohnt, dass der Kurs nicht die gute Performance des Unternehmens widerspiegelt und müssen trotzdem immer wieder Enttäuschungen überstehen. Clemens von Baajien hat sich Nordex in der letzten Woche mal genauer angeschaut. Jetzt stellt sich die Frage, ob weiterhin die Luft angehalten werden muss oder ob hier bald wieder aufgeatmet werden kann.

Die Basics! Der Windanlagenbauer Nordex AG ist eines der größten deutschen Unternehmen in eben dieser Windenergiebranche und für den in Hamburg sitzenden Konzern geht es seit Anfang 2016 stetig abwärts. In diesem Zusammenhang ging auch der Bilanzgewinn von Q2 auf Q3 2016 um 47% zurück.

Die Analyse! Am vergangenen Montag lag der Aktienkurs von Nordex bei 19,65 EUR. Und das nach einer negativen Änderung von -0,41 %. Schaut man sich die technische Analyse des gleitenden Durchschnitts an, so zeigt sich, dass sich die Aktie seit langem abwärts bewegt und dass der gleitende Durchschnitt der letzten 200 Tage 15,67 % unter einer Trendumkehr liegt. Das 52-Wochen-Hoch bei derzeit 28,16 EUR scheint noch nicht mal in Sichtweite zu sein.

Starrer Kurs! Obwohl gerade kürzlich die Übernahme eines Zulieferers aus Dänemark verkündet worden war, reagierte der Kurs nicht positiv. Dies ist auch mit Blick auf die Auftragslage überraschend, denn schließlich sind die Auftragsbücher prall gefüllt.

Kann die Tatsache, dass der Jahresumsatz seit 2011 in großen Schritten an und in 2015 bei insgesamt 2430,1 Millionen EUR lag, die Situation für Nordex zum Positiven verändern? Wir halten Sie auf dem Laufenden.

Diese 7 Aktien werden 2017 völlig durch die Decke gehen!

Zögern Sie also nicht und schlagen Sie umgehend zu. So fahren Sie in 2017 die größten Börsengewinne überhaupt ein. Nur so nehmen Sie das volle Potenzial der 7 Top-Aktien 2017 mit. Um welche Aktien es sich dabei handelt, erfahren Sie nur HIER und HEUTE im kostenlosen Report: „7 Top-Aktien für 2017“!

Klicken Sie jetzt HIER und erhalten Sie „7 Top-Aktien für 2017“ absolut kostenlos!

Ein Gastbeitrag von Jennifer Diabatè.

Herzliche Grüße

Ihr Robert Sasse