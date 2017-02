Nordex: Kommt jetzt die große Gegenbewegung?

Weitere Suchergebnisse zu "Nordex":

Die Nordex-Aktie steht heute im Fokus der Anleger wie fast keine Aktie am Deutschen Aktienmarkt. Gestern krachte das Papier um über 12% in den Keller auf ein neues 24-Monats-Tief. Hintergrund ist die gekappte Umsatzprognose: Im laufenden Jahr dürfte der Umsatz auf 3,1 bis 3,3 Milliarden Euro zurückgehen, teilte das im TecDax notierte Unternehmen am Donnerstag überraschend...