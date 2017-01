Nordex: Kommt es 2017 zum großen Comeback?

Weitere Suchergebnisse zu "Nordex":

die Aktie des Windturbinenbauers Nordex hat sich in den letzten Wochen ein wenig von ihrem November-Tief lösen können. Bis Anfang Januar verteuerte sich das Papier um gut 22 Prozent. Nun kam es zu einem kleineren Rücksetzer, da das Hamburger TecDAX-Unternehmen die eigenen Erwartungen an die Auftragslage im Jahr 2016 nicht ganz erfüllen konnte. Dies hängt jedoch nicht mit einer enttäuschenden Nachfrage zusammen, sondern mit der Tatsache, dass ein Großauftrag in Südamerika auf das neue Jahr verschoben werden musste. So landete der Vestas-Rivale letztlich um 3 Prozent unter den eigenen Erwartungen. Nichtsdestotrotz vergrößerte sich der Auftragseingang auch dank der Übernahme von Acciona Windpower um 33,6 Prozent auf 3,3 Mrd. Euro.

Was kann man erwarten?

Fraglich ist, ob die Aktie nach einem mehr als enttäuschenden Jahr nun wieder richtig durchstarten wird? Am 20. Januar wird Donald Trump als neuer US-Präsident vereidigt. Der Immobilienmogul hatte sich während des Wahlkampfes nicht gerade als Freund von Erneuerbaren Energien präsentiert, sein überraschender Wahlerfolg hatte im November großen Anteil an dem Kurseinbruch der Nordex-Aktie. Ob er tatsächlich zum Bremsklotz für grüne Energie wird, muss sich erst noch zeigen. Fakt ist, dass Nordex durch die Fusion mit Acciona Windpower inzwischen deutlich breiter aufgestellt ist und einzelne Marktschwächen damit besser kompensiert werden können. Auch die Analysten sind überwiegend positiv gestimmt. Mir sind derzeit 13 Einschätzungen bekannt, bei denen es 9 Kauf-, 3 Halte- und nur eine Verkaufsempfehlung gibt. Das durchschnittliche Kursziel liegt bei 27,27 Euro.

Ein Gastbeitrag von Hermann Pichler.

