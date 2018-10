Nordex: Könnte das den Befreiungsschlag bringen?

Weitere Suchergebnisse zu "Nordex":

Ein Blick auf den Chart des Windturbinen-Herstellers Nordex zeigt: Die in der vergangenen Woche präsentierten sehr guten Auftragseingänge sind schnell wieder in ihrer Wirkung auf die Aktie verpufft. Was sowohl fundamentale als auch technische Gründe haben dürfte. Natürlich ist auf operative Ebene ein starker Auftragseingang ein wichtiges Indiz dafür, dass Umsatz und Gewinn weiter wachsen können. Doch dürften die Anleger hier ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!

Ein Beitrag von Carsten Müller.