Nordex: Kleiner Hoffnungsschimmer?

Weitere Suchergebnisse zu "Nordex":

Liebe Leser,

Nordex konnte am Freitag zunächst einen kleinen Hoffnungsschimmer für sich verbuchen. Allerdings ist die Aktie nach zwischenzeitlichen Aufschlägen letztlich doch wieder um einige Cent gefallen und rutscht damit weiter unter wichtige Marken. Wir hatten an dieser Stelle bereits darüber berichtet. Auch zu Beginn der neuen Wochen bestätigt sich der negative Lauf und die Aktie gibt erneut um wenige Cent nach. Wirtschaftliche Gründe für diese Kursbewegung sind zunächst nicht auszumachen. Dabei hat das Unternehmen in Frankreich gute Zahlen gemeldet, die fundamental orientierte Analysten aber schlicht ignorieren. Nur 10 % wollen Nordex derzeit noch „kaufen“, während 45 % „halten“ und weitere 45 % fpr einen „Verkauf“ plädieren.

Chartanalysten sind überzeugt davon, dass die Aktie im Abwärtstrend ist. Das Bild weist einen Abschlag von mehr als 12 % binnen zweier Wochen auf. Damit ist das 6-Monats-Hoch bei 14,21 Euro vom 9. Mai inzwischen sehr weit entfernt. Nun droht die Aktie auch unter das aktuelle 4-Jahres-Tief bei 8,77 Euro vom 25. Oktober zu rutschen. Unterstützungen sind aus charttechnischer Sicht nicht auszumachen.

Nordex in der technischen Katastrophe

Auch aus technischer Sicht ist der Wert nun in einem extremen Baisse-Modus. Die Aktie weist einen Abstand von mehr als 46 % gegenüber dem GD200 auf und auch alle anderen Trendpfeile sind abwärts gerichtet. Auf dieser Basis kann es nur eine Richtung geben: nach unten!

Das wird Amazon ganz und gar nicht schmecken …

. . . denn heute können Sie den Bestseller: "Reich mit 1000 €: Kleines Investment, großer Gewinn!" kostenlos anfordern. Während bei Amazon für dieses Meisterwerk 29,90 Euro fällig werden, können Sie den Report über diesen Link tatsächlich vollkommen gratis anfordern.

Jetzt hier klicken und schon bald mit 1000 Euro reich an der Börse werden

Ein Beitrag von Frank Holbaum.