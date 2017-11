Nordex: Keine falschen Hoffnungen!

Weitere Suchergebnisse zu "Nordex":

Liebe Leser,

Nordex hat diese Woche mit einem Plus von mehr als 2 % beendet. Am Freitag standen am Ende des Tages +2,44 % auf der Kurstafel. Dennoch warnen Chartanalysten davor, nun von einer Trendwende auszugehen. Vielmehr dürfte es sich aufgrund der verheerenden Kursentwicklung lediglich um Schnäppchenkäufe gehandelt haben. Deren Meinung nach dürfte der Sinkflug weitergehen und die Aktie in Richtung 7,18 Euro bzw. dann sogar 5 Euro abdriften lassen. Dies entspräche weiterem Abwärtspotenzial von mehr als 30 %, meinen charttechnische Analysten. Im Einzelnen: Trotz des Tagesgewinns hat die Aktie auf Sicht von einem Monat gut 20 % verloren. Das charttechnische Bild ist insofern zerstört, als keine wesentlichen Unterstützungen mehr für die Aktie zu erkennen sind.

Nunmehr könnte es zunächst in Richtung 7,18 Euro gehen. Hier war am 15. November das aktuelle 4-Jahres-Tief erzielt worden. Darunter finden sich aus charttechnischer Perspektive keinerlei Haltelinien mehr. Aus wirtschaftlicher Sicht gibt es keinen Rückenwind, zumal die Umsatzprognose gesenkt worden ist. Die Bankanalysten sind zu 40 % der Meinung, die Aktie sei ein „Haltewert“, 60 % wollen „verkaufen“. Niemand allerdings ist derzeit bereit, den Wert zu „kaufen“.

Technische Analysten: Aktie im klaren Baisse-Modus

Auch technische Analysten sind der Meinung, die Aktie sei im Abwärtstrend. Alle Trendpfeile sind abwärts gedreht. Der Abstand zum GD200 beläuft sich auf über 60 %. Dies ist ein klares Verkaufssignal!

Das wird Amazon ganz und gar nicht schmecken …

. . . denn heute können Sie den Bestseller: "Reich mit 1000 €: Kleines Investment, großer Gewinn!" kostenlos anfordern. Während bei Amazon für dieses Meisterwerk 29,90 Euro fällig werden, können Sie den Report über diesen Link tatsächlich vollkommen gratis anfordern.

Jetzt hier klicken und schon bald mit 1000 Euro reich an der Börse werden

Ein Beitrag von Frank Holbaum.