Nordex: Keine falschen Hoffnungen!

Weitere Suchergebnisse zu "Nordex":

Liebe Leser,

wir haben darüber berichtet, dass Nordex sich faktisch im freien Fall berichtet. Am Donnerstag legte der Kurs „überraschend“ wieder um gut 3 % zu, gleiches wiederholte sich am Freitag mit einem Plus von gut 2 %. Damit allerdings ist die Aktie dem übergeordneten charttechnischen Abwärtstrend keineswegs entkommen. Es kam lediglich zu Schnäppchenkäufen. Der Wert hat sich wegen der schlechten Quartalszahlen und einer ungünstigen Prognose aus dem eigenen Haus in den zurückliegenden Handelssitzungen auf den Weg nach unten gemacht. Dabei ist der Kurs innerhalb einer Woche um satte 13 % gefallen. Auf Sicht von zwei Wochen war es insgesamt sogar um 19 % nach unten gegangen.

Die Bilanz des zurückliegenden Monats fällt mit -25 % noch schlechter aus. Insofern besteht derzeit aus charttechnischer Sicht kein Zweifel daran, dass die Kurse weiter fallen dürften. Das aktuelle 4-Jahres-Tief bei 7,18 Euro vom 15. November 2017 dürfte rasch weiter nach unten geschoben werden, heißt es. Nun wäre das nächste Kursziel etwa bei den runden 5 Euro oder sogar darunter angesiedelt. Fundamental orientierte Analysten geben daher auch keine Kaufempfehlungen mehr ab. 40 % votieren für „Halten“, 60 % sind der Meinung, die Aktie sollte „verkauft“ werden.

Technische Analysten: Festhalten!

Technische Analysten warnen Investoren davor, in der Aktie investiert zu sein. Anderenfalls gelte es, sich angesichts eines breiten Abwärtstrends festzuschnallen! Der Abstand zur 200-Tage-Linie ist in den letzten beiden Tagen zwar minimal geschrumpft, beläuft sich aber immer noch auf stattliche 60 %. Dies ist ein klares Verkaufssignal!

Das wird Amazon ganz und gar nicht schmecken …

. . . denn heute können Sie den Bestseller: "Reich mit 1000 €: Kleines Investment, großer Gewinn!" kostenlos anfordern. Während bei Amazon für dieses Meisterwerk 29,90 Euro fällig werden, können Sie den Report über diesen Link tatsächlich vollkommen gratis anfordern.

Jetzt hier klicken und schon bald mit 1000 Euro reich an der Börse werden

Ein Beitrag von Frank Holbaum.