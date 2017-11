Nordex: Kehrt die Hoffnung zurück?

Weitere Suchergebnisse zu "Nordex":

Nordex hat in den vergangenen Tagen für eine echte Überraschung gesorgt. Die Aktie ist auf dem Weg dazu, das sehr düstere charttechnische Bild deutlich aufzuhellen. Der Wert konnte zuletzt die Hürde von 8 Euro überwinden und damit ein wichtiges Zeichen setzen. Im Einzelnen: Chartanalysten sind unverändert der Meinung, der Wert sei im charttechnischen Abwärtstrend. Dieser sei sogar so mächtig, dass es in den kommenden Wochen zu einem kräftigeren Abschlag kommen könne, wenn sich die kurzfristige Trendwende nicht bestätigt.

Hier allerdings war es zu einer Wiederauferstehung gekommen. Jüngst legten die Kurse noch einmal wenige Cent zu und haben die 8-Euro-Marke klar überwunden. Dies könnte ein wichtiges Signal werden, da theoretisch bis zur Grenze von 10 Euro keine Hürden mehr erkennbar sind. Innerhalb einer Woche hatte Nordex jetzt 4 % aufgesattelt. Binnen zweier Wochen ging es um 15 % aufwärts. Das Monatsminus verringerte sich auf 7 %.

Aus wirtschaftlicher Sicht kamen wichtige neue Nachrichten vom Unternehmen selbst: So gibt es einen Großauftrag aus den Niederlanden. Fundamental orientierte Analysten sind dennoch nur zu 5 % der Meinung, die Aktie sei ein Kauf. 35 % wollen halten und 60 % plädieren für einen Verkauf. Die Stimmung hat sich also nicht verändert.

Technische Analyse

Auch die technischen Analysten sehen einen Abwärtstrend. Nun beträgt der Abstand zur 200-Tage-Linie noch gut 38 %. Dies ist ein Verkaufssignal!

Ein Beitrag von Frank Holbaum.