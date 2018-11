Nordex: Kann sich die Aktie nun wieder stabilisieren?

Weitere Suchergebnisse zu "Nordex":

Seit Ende 2017 verläuft die Aktie des Windkraftspezialisten Nordex unter größeren Schwankungen in einem breiten Seitwärtstrend. Dieser wird grob durch die 11-Euro-Marke auf der Oberseite und die 7-Euro-Marke auf der Unterseite gebildet. Während es im Januar und im Juni zu einem Anstieg ans obere Ende kam, ist in den letzten Wochen das untere Ende des Trendkanals wieder in den Fokus gerückt. ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!

Ein Beitrag von Alexander Hirschler.