Nordex: Der Kampf um die 50-Tagelinie geht weiter!

Weitere Suchergebnisse zu "Nordex":

Käufer und Verkäufer ringen beim Windkraftspezialisten Nordex auch weiterhin an der richtungsweisenden 50-Tagelinie um die Vorherrschaft. Dabei sind die Bären wieder etwas stärker in die Defensive geraten, denn ihnen ist es in der vergangenen Woche nicht gelungen, den kurzfristigen Aufwärtstrend seit dem Tief vom 11. Oktober nachhaltig zu brechen.

Es gab zwar am 30. Oktober einen kurzfristigen Abverkauf auf 7,76 Euro, doch dieser wurde von ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!

Ein Beitrag von Dr. Bernd Heim.