Nordex: Die Käufer drängen auf höhere Kurse!

Die Aktie des Windkraftspezialisten Nordex ist seit Monaten um eine Bodenbildung bemüht. Einfach gestaltet sich diese Aufgabe jedoch nicht. Die Käufer haben Schwierigkeiten, den zähen Abwärtstrend zu überwinden und einen nachhaltigen Anstieg über die Marke von 10,00 Euro zu erzielen.

Das bisherige Jahrestief wurde am 28. März bei 6,86 Euro markiert. Von diesem Tief aus stieg der Kurs im Frühjahr wieder an, sodass am 7. Juni nach einem zweimonatigen Zwischenanstieg bei 11,43 Euro ein neues Hoch erreicht

Ein Beitrag von Dr. Bernd Heim.