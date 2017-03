Nordex: Jüngster Kursrutsch durch positiven Newsflow abgebremst?

Weitere Suchergebnisse zu "Nordex":

Lieber Leser,

Nordex hat auch in den vergangenen Tagen die Abwärtsfahrt an den Märkten fortgesetzt. Dennoch gab es positive Nachrichten, die an den Börsen indes ignoriert wurden. So wollte das Unternehmen seine „Position in Irland“ stärken, wie es in einer Meldung hieß. Zudem sei Nordex als Hersteller von Windkraftenergieanlagen auch in der Türkei Marktführer, hieß es. Der Markt reagierte zumindest insofern, dass der rasche Kurssturz sich schwächer zeigte.

Abwärtstrend massiv

Dennoch: Am technisch massiven Abwärtstrend änderte sich nichts. Allein in den beiden zurückliegenden Wochen ging es für Nordex um satte 30 % nach unten. Zudem notiert der Titel in allen zeitlich relevanten Dimensionen unterhalb der trendentscheidenden gleitenden Durchschnittslinien. Auf den GD200 hat Nordex jetzt sogar deutliche 40 % Abstand. Hier sprechen technische Analysten teils schon wieder davon, dass die Aktie überverkauft sei. Deshalb dürfte es aus dieser Sicht wichtig sein, die Stimmung am Markt zu beobachten.

Aktuell jedoch herrschen annähernd ausschließlich Verkaufsaufträge vor, sodass ein schneller Kursschwenk kaum denkbar erscheint.

Deshalb bleibt die Aktie in allen erdenklichen Perspektiven deutlich im roten Bereich.

Diese 7 Aktien werden 2017 völlig durch die Decke gehen!

Zögern Sie also nicht und schlagen Sie umgehend zu. So fahren Sie in 2017 die größten Börsengewinne überhaupt ein. Nur so nehmen Sie das volle Potenzial der 7 Top-Aktien 2017 mit. Um welche Aktien es sich dabei handelt, erfahren Sie nur HIER und HEUTE im kostenlosen Report: „7 Top-Aktien für 2017“!

Klicken Sie jetzt HIER und erhalten Sie „7 Top-Aktien für 2017“ absolut kostenlos!

Ein Beitrag von Frank Holbaum.