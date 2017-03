Nordex: Jetzt wird es wieder interessant

Weitere Suchergebnisse zu "Nordex":

Durch die Schockstarre, die die Marktteilnehmer nach dem zweiten großen Selloff bei der Nordex-Aktie (ISIN DE000A0D6554) befiel, fehlte es an tauglichen Orientierungspunkten, anhand denen man zumindest eine Basis für spekulative Käufe hätte ausloten können. Doch jetzt ist ein solcher aufgetaucht:

Am Freitag kam es zu einem recht deutlichen Kursanstieg, der gleich am Montag wieder abverkauft wurde. Gut, der erste nennenswerte Versuch, sich nach oben abzusetzen, ist damit zwar fehlgeschlagen. Aber daraus entsteht ein Ankerpunkt, an dem es sich ausrichten lässt, weil er einerseits einen potenziellen Einstiegpunkt bietet und andererseits einen Anhalt für den Stoppkurs. Sehen wir uns den Chart an:

Kennen Sie schon unseren brandneuen Exklusiv-Report zum DAX-Anstieg auf 12.000 Punkte? Darin lesen Sie, welche Aktien von der Rallye am meisten profitieren. Einfach hier herunterladen!

Das Interessante dabei ist, dass dieses Zwischenhoch des Freitags jetzt mit der 20-Tage-Linie im Bereich 14,15/14,20 Euro zu einem Kreuzwiderstand verschmolzen ist. Wenn die Aktie diese Hürde nimmt, stehen zwar sofort weitere, kurzfristige Charthürden im Weg, so dass man da nur behutsam und mit kleinen Positionen agieren darf. Aber das kann nach einem solchen Abstieg ja nun nicht überraschen.

Der Vorteil ist, dass man den Stoppkurs dann relativ nahe unter diesen Kreuzwiderstand legen könnte, denn die Aktie darf danach auf keinen Fall wieder nennenswert darunter abrutschen, sonst wäre etwas faul und eine Bullenfalle hochwahrscheinlich. Das ist ein Chartbild das lohnt, im Auge behalten zu werden!

Der DAX hat die 12.000 erreicht! Sie wollen an der Rallye verdienen? Dieser Exklusiv-Report zeigt Ihnen, wie Sie JETZT davon profitieren. Einfach kostenlos herunterladen!