Nordex: Jetzt ist es passiert!

Weitere Suchergebnisse zu "Nordex":

Liebe Leser,

die Hauptversammlung von Nordex, die am Dienstag (30. Mai) in Rostock über die Bühne ging, hat dem Aktienkurs bisher keine neuen positiven Impulse verleihen können. Und unabhängig davon ist es passiert: Die 12-Monats-Performance der Nordex-Aktie hat -50% erreicht bzw. überschritten. Damit haben diejenigen, die bereits länger investiert sind, auf Jahressicht die Hälfte ihres Einsatzes verloren. Einige hatten gehofft, dass nach den jüngsten Enttäuschungen und der Veröffentlichung der Quartalszahlen alle negativen News im Kurs „drin“ sein würden. Doch dem ist offensichtlich nicht so gewesen, denn auch auf Sicht von einem Monat liegt die Performance mit 8% im roten Bereich.

Die Entwicklung bei den Auftragseingängen sieht nicht gut aus

Das ist insofern kein Wunder, als die Zahlen zum ersten Quartal wirklich enttäuscht hatten. Dabei sah es beim Blick auf den Umsatz gar nicht so schlecht aus, was war also der Grund für die Enttäuschung? Dies: Die Auftragseingänge waren erheblich zurückgegangen. Und bekanntlich sind die Aufträge von heute die Umsätze von morgen! Mit anderen Worten: Auch wenn die Zahlen zu Umsatz und Gewinn noch in Ordnung sind – wenn die Auftragseingänge schwächeln, verheißt das nichts Gutes für die Zukunft. Nordex selbst hofft auf eine Belebung des Geschäfts in den Sommermonaten und hat die Prognose für das Gesamtjahr deshalb bestätigt. Ob das so kommen wird, ist derzeit offen.

Das wird Amazon ganz und gar nicht schmecken …

… denn heute können Sie den Bestseller: „Reich mit 1000 €: Kleines Investment, großer Gewinn!“ von Börsen-Guru Rolf Morrien kostenlos anfordern. Während bei Amazon für dieses Meisterwerk 29,90 Euro fällig werden, können Sie den Report über diesen Link tatsächlich vollkommen gratis anfordern. Jetzt hier klicken und schon bald mit 1000 Euro reich an der Börse werden.

Ein Beitrag von Peter Niedermeyer.