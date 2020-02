Nordex: Jetzt heißt es kämpfen!

Weitere Suchergebnisse zu "Nordex":

In der vergangenen Woche sind die Käufer wieder daran gescheitert, die Nordex-Aktie über das Widerstandsband zwischen 12,90 und 13,10 Euro ansteigen zu lassen. Nach einem Hoch bei 12,88 Euro ging der Kurs in eine neue Abwärtsbewegung über. Doch anders als in der Vorwoche gelang es den Bullen dieses Mal nicht, die Aktie auf dem 50-Tagedurchschnitt bei 12,14 Euro zu stabilisieren.

