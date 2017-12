Nordex: Jetzt frühzeitig kaufen?

Weitere Suchergebnisse zu "Nordex":

Liebe Leser,

Nordex konnte auch zum Auftakt der letzten Handelswoche dieses Jahres erneut überzeugen. Die Aktie hat zwar nur leicht zugelegt, nähert sich aber stetig einer neuen Herausforderung und scheint jetzt stark genug zu sein, um sogar Notierungen in Höhe von 10 Euro anzupeilen. Dies wäre die Grenze, um deutlich größere Kurssprünge zumindest zu testen. Die Aktie befindet sich in einer stärkeren Verfassung, als es auf den ersten Blick deutlich wird. Im Einzelnen: Es ging zum Auftakt in die letzte Handelswoche des Jahres bis auf 8,75 Euro nach oben. Damit hat die Aktie den höchsten Kurs der vergangenen 7 Wochen erreicht. Insgesamt befindet sich der Wert in einem übergeordneten Abwärtstrend. Dennoch ist das Signal erfreulich. Der Wert wird nun bei 9 Euro auf eine höhere Hürde treffen. Diese Hürde gilt es zu knacken, wenn es deutlicher nach oben gehen soll. 10 Euro als runde Marke könnten eine weitere Barriere darstellen, wobei dann sogar Kurssteigerungen bis 11 Euro möglich sein dürften, heißt es.

Dennoch ist die Aktie wegen des übergeordneten Abwärtstrends angeschlagen. Dies sollten Analysten nicht übersehen, heißt es. Konkret: Die Aktie ist nach unten hin stets anfällig. Immerhin könnten 8 Euro sowie das aktuelle 4-Jahres-Tief bei 7,18 Euro noch schützen, so die Meinung der Analysten. Das bedeutet, die Aktie kann derzeit auf einen Aufwärtsmarsch hoffen. Neue wirtschaftlich bedeutende Nachrichten kamen zuletzt aus Frankreich. Dort wurde ein neuer Auftrag akquiriert. Dennoch sind lediglich 5 % der fundamental orientierten Analysten der Meinung, die Aktie sei ein Kauf. 35 % wollen halten und 60 % verkaufen den Titel derweil.

Technische Analysten: Abwärtstrend…

Technische Analysten bremsen die aufkommende Euphorie etwas aus. Immerhin sind die Trendpfeile mittel- und langfristig nach unten gerichtet. Knapp 28 % Abstand zur 200-Tage-Linie zeigen einen klaren Baisse-Modus an. Dennoch: Es liegt ein Verkaufssignal vor, die Aussichten sind jedoch besser geworden.

Ein Beitrag von Frank Holbaum.