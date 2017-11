Nordex: Jetzt dürften die Bären nervös werden!

Weitere Suchergebnisse zu "Nordex":

Im Zuge der jüngsten Quartalsbilanz hatte der Windkraftanlagenhersteller Nordex (ISIN: DE000A0D6554) zwar die Umsatzprognose für 2017 leicht senken müssen, dafür aber einen starken Auftragseingang im laufenden vierten Quartal avisiert. Und das scheint in der Tat der Fall zu sein: Nach der Meldung über einen Großauftrag in der Türkei am vergangenen Freitag kam heute die Meldung, dass Nordex 50 Turbinen in die Niederlande liefern wird. Reicht das, um die Bären nervös zu machen, die Leerverkäufer dazu zu bringen, die vorab verkauften Aktien zurückzukaufen? Es scheint so, denn:

Zur Stunde wäre die 20-Tage-Linie als wichtigster charttechnischer Widerstand in unmittelbarer Reichweite überboten. Die Aktie notiert knapp unter dem Verlaufshoch der Vorwoche, das bei 8,09 Euro gelegen hatte. Wäre das zu halten, würde das ein charttechnisch positives Signal mit Kurspotenzial bis an die Widerstandszone 9,10/9,36 Euro bedeuten. Aber Vorsicht, auch, wenn den Leerverkäufern dämmern dürfte, dass die Welle an Kursziel-Senkungen der Analysten und die Nonstop-Verkäufe womöglich etwas „overdone“ waren:

Noch können sie diese Chance, sich über der 20-Tage-Linie festzusetzen, abwehren, der Tag ist noch lang. Die Aktie sollte idealerweise im Bereich 8,10/8,15 Euro oder höher schließen. Dann allerdings wäre es durchaus möglich, dass Eindeckungen von Short-Positionen den Kurs relativ zügig höher treiben. Das behalten wir jetzt engmaschig im Auge!

Der DAX erreicht neue Rekorde! Sie wollen an der Rallye verdienen? Dieser Exklusiv-Report zeigt Ihnen, wie Sie JETZT davon profitieren. Einfach kostenlos herunterladen!