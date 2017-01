Nordex: JETZT eine günstige Einstiegsgelegenheit?

Weitere Suchergebnisse zu "Nordex":

Lieber Leser,

jüngst hat der Windanlagenbauer Nordex neue Zahlen zur Auftragssituation des Jahres 2016 präsentiert. Davon waren die Anleger jedoch wenig begeistert, so dass leichte Kursverluste die Folge waren. „Durch die Verschiebung eines Großauftrags in Südamerika lag der Auftragseingang um knapp drei Prozent unter dem Jahreszielwert der Gesellschaft“, ließ das Unternehmen verlauten. Dennoch lag der Auftragsbestand mit 3,3 Milliarden Euro um mehr als ein Drittel über dem Vorjahresniveau. Bezahlt gemacht hat sich dabei die Übernahme von Acciona Wind Power, insbesondere, was die Geschäfte in Nord- und Südamerika betrifft.

Sorgt Jahresbilanz für neue Impulse?

Hatte der Anteil der Geschäfte im Vorjahr noch bei lediglich 10 Prozent gelegen, ist diese Quote in 2016 auf 34 Prozent angewachsen. Mit Spannung wird die Vorlage der Jahreszahlen erwartet, die Ende Februar auf der Agenda steht. Ein gutes Zahlenwerk vorausgesetzt, ist mit weiteren Impulsen für den Aktienkurs zu rechnen. Da hatten die Anleger im letzten Jahr deutliche Verluste hinnehmen müssen, man muss allerdings dazu sagen, dass es in den Vorjahren mit der Nordex-Aktie stetig bergauf gegangen ist. Ein Hoffnungsschimmer stellt zumindest ein neuer Auftrag aus Australien über 22 Turbinen vom Typ AW125/3000 dar.

Diese 7 Aktien werden 2017 völlig durch die Decke gehen!

Zögern Sie also nicht und schlagen Sie umgehend zu. So fahren Sie in 2017 die größten Börsengewinne überhaupt ein. Nur so nehmen Sie das volle Potenzial der 7 Top-Aktien 2017 mit. Um welche Aktien es sich dabei handelt, erfahren Sie nur HIER und HEUTE im kostenlosen Report: „7 Top-Aktien für 2017“!

Klicken Sie jetzt HIER und erhalten Sie „7 Top-Aktien für 2017“ absolut kostenlos!

Ein Gastbeitrag von Ethan Kauder.

Herzliche Grüße

Ihr Robert Sasse