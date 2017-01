Nordex – Ist die Kuh schon vom Eis?

Weitere Suchergebnisse zu "Nordex":

nach dem Horrorjahr 2016, in dem die Nordex-Aktie unterm Strich über 37 Prozent verloren hat, schöpfen viele Nordex-Fans nun für 2017 Hoffnung. Es kann nach dem schlechtesten Jahr seit 2008 für den Windanlagenbauer eigentlich nur besser werden. Immerhin hat nun auch Goldman Sachs die Aktie zum Kauf empfohlen und ein Kursziel von 31 EUR definiert.

Wer nach dem Desaster von 2016 jedoch noch immer an die tollen Empfehlungen dieses US-Investmenthauses glaubt … nur zu! Doch bedenken Sie, dass Goldman Sachs auch mit dem Rutsch unter die Marke von 20 EUR, die im November 2016 gerissen wurde, noch immer an dem damaligen Kursziel von sage und schreibe 44 EUR festgehalten hat. Jetzt, nicht einmal 3 Monate später, will natürlich niemand mehr etwas davon wissen und plötzlich stehen diese 31 EUR im Raum, als wenn nichts gewesen ist …

Rein charttechnisch ist Nordex trotz der doch ordentlichen Aufwärtsbewegung seit Mitte November noch lange kein halbwegs sicherer Kaufkandidat. Die Aktie steht aktuell eher zwischen „Baum und Borke“. Es kann also sowohl steigen, als auch wieder stark fallen. Die Signallage ist hier aktuell nicht deutlich genug.

Kaufkurse könnten sich ergeben, sobald die rote Widerstandszone per Tagesschlusskurs über 22 EUR überwunden wird. Anschließend ist hier ein Test des Abwärtstrends um 24,50 bis 25 EUR denkbar. Auf der anderen Seite könnten aber direkt fallende Kure drohen, sobald der steigenden und nach oben spitz zulaufende Keil, der sich in den letzten Wochen gebildet hat, nach unten verlassen wird. Wer also mit einem Kauf von Nordex liebäugelt, wartet besser, bis das mögliche besagte Kaufsignal zeigt.

