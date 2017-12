Nordex: Ist das die Einstiegschance?

Weitere Suchergebnisse zu "Nordex":

Liebe Leser,

letzte Woche bewegte Nordex die Gemüter der Anleger und Frank Holbaum hat sich in einer Analyse einmal genauer angeschaut, was es derzeit bei dem Unternehmen und dessen Aktie so Neues gibt. Folgendes hat er berichtet:

Der Stand! Auch wenn die Nordex Aktie etwas geschwächt ist, könnte es durchaus auf 10 Euro hinaufgehen – was einem Kurspotenzial von fast 20 % entspräche.

Die Entwicklung! Chartanalysten sind optimistisch, auch wenn die Kurse übergeordnet in einem charttechnisch klaren Abwärtstrend sind. Im Herbst konnte das Niveau von 12 Euro nicht gehalten werden und es kam zum Kursrutsch bis zurück auf 7 Euro, wobei einige Hürden aufgestellt wurden. Nachdem es zu einem Plus von 9 % in einer Woche gekommen war, ist das erste Zwischenhoch bei 12,60 Euro vom 8. August „nur“ noch 50 % entfernt.

Die Analystenmeinungen! 5 % aller Analysten empfehlen die Aktie zum Kauf, 35 % wollen halten, 60 % verkaufen und die technischen Analysten sehen die Aktie im Abwärtstrend mit einem Abstand von 33 % zum GD200.

Der Ausblick! Durch den vorangegangenen Kursrutsch liegen die Barrieren nun bei 9 Euro sowie bei 10 Euro. Falls diese überwunden werden können, wären gar frühere Tops möglich.

Wie wird es bei dem Unternehmen nun weitergehen? Wir bleiben für Sie am Ball.

Ein Beitrag von Jennifer Diabaté.