Nordex: Die Hoffnung ruht auf den Auftragszahlen!

letzte Woche widmeten sich die Nachrichten wieder einmal dem Thema Auftragslage bei Nordex, die einen erstaunlich geringen Einfluss auf die Kursentwicklung des Windanlagenherstellers nimmt. Wie wird es weitergehen?

Alle Hoffnung ruhen auf den Auftragszahlen! Die Verantwortlichen von Nordex werden derzeit wohl hoffen, dass die Auswirkungen der Auftragszahlen für das laufende Geschäftsjahr das Blatt endlich einmal wenden können. Schließlich kann Nordex durch die Integration von Acciona Wind Power auch verstärkt neue Märkte erschließen und dies insbesondere im Wachstumsmarkt Lateinamerika. Dennoch werden bis zur Veröffentlichung der Jahreszahlen wohl keine deutlichen Kursausschläge zu erwarten sein.

Schwierige Lage! Jeder, der irgendwie mit Nordex zu tun hat, macht sich wohl dieser Tage Gedanken um die Lage des Windanlagenbauers. Denn trotz hervorragender Auftragslage wollen die Anleger nicht so richtig zugreifen. Die Aktie tendiert bereits seit einiger Zeit nur noch seitwärts und selbst ein Gesamtauftragseingang von 3,3 Mrd. Euro half der Aktie nicht wirklich auf die Sprünge.

Werden die Jahreszahlen die so lange erhoffte Änderung mit sich bringen? Wir halten Sie auf dem Laufenden.

