Nordex: Das Hoch hält an!

Bei Nordex ist etwas Überraschendes passiert: Es ist in den vergangenen Tagen nichts passiert. Zuvor lieferte der Windturbinenhersteller regelmäßig Nachrichten über neue Aufträge, zuletzt im Juni zwei aus den USA und einen aus Kroatien. So bleibt als aktuellste Meldung diejenige vom vergangenen Dienstag, als man von einem wirklich starken zweiten Jahresquartal bei Nordex berichtete. Der daraufhin einsetzende Aufschwung an der Börse



