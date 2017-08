Nordex: Hilfe, jetzt schwächelt auch noch Vestas!

Weitere Suchergebnisse zu "Nordex":

wie erwartet, ging es zuletzt mit der Aktie der Nordex SE – nach einer zwischenzeitlich kleinen Erholung – wieder abwärts. Fundamental ist die Aktie weiterhin (zu) teuer, charttechnisch in einem Abwärtstrend. Gibt es Hoffnung auf Besserung?

Weltmarktführer Vestas Wind enttäuscht auf ganzer Linie

Die klare Antwort lautet hier: Nein! Wie aber komme ich zu dieser eindeutigen Antwort? Nun, kürzlich hat der Weltmarktführer in der Windkraftbranche, die dänische Vestas Wind A/S, ihre aktuellen Quartalszahlen vorgelegt. Und diese sind sehr schwach ausgefallen. So verfehlte Vestas Wind sowohl umsatz- als auch ergebnisseitig die Erwartungen von Anlegern und Analysten deutlich.

In der Folge kam es daher auch zu dem von mir schon länger erwarteten deutlichen Kursrückgang, die Aktie verlor rund 7% an Wert. Da scheint es fast schon ein wenig zu verwundern, dass sich Nordex davon nicht anstecken ließ und im Zuge eines insgesamt schwachen Gesamtmarktumfelds nur einen Kursverlust von ca. 1% verzeichnete. Allerdings hat Nordex im Zuge einer Gewinnwarnung bekanntlich schon einen deutlichen Kursrutsch hinter sich.

Windkraftbranche steht weiterhin unter Druck!

Auf den ersten Blick könnte man daher nun zu der Annahme gelangen, dass die Aktie damit eine hohe relative Stärke gezeigt hat und den Tiefstständen somit nahe scheint. Doch ich halte eine solche Argumentation zum gegenwärtigen Zeitpunkt noch für sehr trügerisch. Denn bekanntlich macht eine Schwalbe noch keinen Sommer, so dass mir persönlich ein vergleichsweise starker Tag (in Relation zu Vestas) nicht ausreicht. Zumal auch die fundamentalen Fakten gegen eine nachhaltige Erholung der Aktie sprechen.

So steht die Windkraftbranche aufgrund von Umstellungen bei der Auftragsvergabe schon seit einiger Zeit unter Druck, die Margen werden dünner. Die beginnende Krise der Branche ist dabei durchaus vergleichbar mit den zahlreichen Krisen der Solarbranche in den vergangenen Jahren. Und Nordex hat dabei – Stichwort: Standort Deutschland = Hochpreisland – durchaus mit ähnlichen Herausforderungen zu kämpfen wie seinerzeit die inzwischen insolventen Conergy, Q-Cells oder Solarworld. Daher heißt es auch bei Nordex für mich weiterhin: Finger weg!

Ein Beitrag von Sascha Huber.