Nordex: Hier winken weitere massive Kursgewinne!

Nordex hat ein traumhaftes Comeback nach oben geschafft, meinen charttechnische Analysten mit Blick auf die jüngere Vergangenheit. Die Aktie könnte bald schon eine wichtige Hürde testen und daraufhin Kursgewinne von gegebenenfalls mehr als 25 % erzielen, heißt es angesichts einer deutlich verbesserten charttechnischen Verfassung als in den Monaten zuvor. Im Detail: Die Aktie legte am gestrigen Mittwoch weitere 3 % zu und konnte sich nun weiter an die fast schon magische Hürde von 10 Euro herschieben. Der Wert habe demnach die Chance, ausgehend von 10 Euro, wo es einen massiveren Widerstand geben könnte, in einem ersten Schritt auf 11 Euro zu klettern und dann sogar mehr als 12 Euro zu erreichen. Auch wenn der Titel übergeordnet noch immer im Abwärtstrend notiert, sind die Aussichten plötzlich deutlich besser als noch vor einigen Wochen. Immerhin könnte als Kursziel nun sogar das 6-Monats-Hoch bei 12,60 Euro vom 8. August 2017 angepeilt werden. Gelingt dies, dann sollten die bis dahin nötigen gut 35 % der Aktie einen Impuls dafür bieten, weiter anzusteigen. Aus dem bisherigen Verkaufskandidaten ist ein Comeback-Titel geworden. Allein 10 % Plus innerhalb von einem Monat zeigen, wohin die Richtung geht. Nach unten hin schützen sowohl 9 Euro als auch insbesondere 8 Euro und das aktuelle 4-Jahres-Tief bei 7,18 Euro, das am 15. November 2017 markiert worden war.

Wichtige neue Nachrichten gab es nun aus dem gesamten Sektor. Die Produktion von Ökostrom nahm in Deutschland um etwa 20 % zu. Der Impuls ist bei Bankanalysten indes noch nicht angekommen. Nur 5 % wollen aktuell kaufen, 35 % halten und 60 % verkaufen den Titel.

Technische Analysten: Das sieht wieder besser aus!

Technische Analysten bescheinigen Nordex zumindest, in den kürzerfristigen zeitlichen Dimensionen wieder im Aufwärtstrend angelangt zu sein. Der GD200 verläuft indes bei 11,02 Euro und ist damit noch knapp 20 % entfernt. Hier liegt also noch ein formales Verkaufssignal vor!

Ein Beitrag von Frank Holbaum.