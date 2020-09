Nordex: Heute kaufen?

Weitere Suchergebnisse zu "Nordex":

Nordex-Aktionäre dürften heute vor Freude durch die Decke gehen. So schießt der Kurs rund zwei Prozent in die Gewinnzone. Auf 12,14 EUR verteuern sich damit nun die Anteilsscheine. Ist das der Beginn einer nachhaltigen Rallye oder nur ein kurzes Strohfeuer?

Dieser Kurssprung lässt die Charttechnik in neuem Glanz erstrahlen. Denn damit kostet das Papier so viel wie noch nie in diesem Monat. Schließlich überspringt der Titel sein 4-Wochen-Hoch. Dieser Wendepunkt wurde bis dato bei 12,10 EUR ausgelotet. Wir dürfen uns also voller Ungeduld auf die nächsten Tage freuen.

Anleger, die hingegen eher bearish eingestellt sind, können sich heute einen Baisse-Einstieg überlegen. Schließlich gibt es durch die höheren Kurse dafür heute einen ordentlichen Rabatt. Wer eher bullish eingestellt ist, für den ist der Anstieg heute eine Bestätigung.

