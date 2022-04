Nordex Hensoldt Plug Power. Wie reagiert der Markt darauf? Cyber-„Vorfall“, KKR „weg“ und Lidl fängt an.

Nordex Hensoldt Plug Power. Drei Aktien, die am Montag einen zweiten Blick wert sind, auf die man veilleicht achten sollte. Warum? Windanlagnebauer mit Cyber-Angriff,den man offensichtlich seit Donnerstag „nicht in den Griff bekommt“, Defense Wert der endlich vom Abgabedruck eines Aktionärs befreit ist.Und Wasserstoffwert, der offensichtlich mittlerweile soviele Kunden und Aufträge erhält, das man nicht einmal über den Anfang einer Zusammenarbeit mit einem potentiellen Megakunden berichtet – Lidl rüstet „erstes“(!) europäisches Logistikzentrum mit Lhyfe und Plug Power auf Wasserstoff um. Gründe sich die Kursentwicklungen der jeweiligen Aktien „mal genauer anzusehen“. Angefangen bei:

Nordex Hensoldt Plug Power – Bis Samstag 18:10 Uhr versuchte man noch einen Cyber – „Vorfall“ zu lösen ohne Presseerklärung. Offensichtlich zu gross oder schwerwiegend um nicht gemeldet zu werden

Eigentlich hat sich Nordex „nach den Zahlen und dem positiven Ausblick“ ganz gut geschlagen. Aber Samtag abends um 18:10 Uhr eine aufschreckende Nachricht, die mehr Fragen aufwirft, als das sie Klarheit schafft. „Nordex Group von Cyber Vorfall betroffen“ – nichts- und doch vielsagend. Wohl bereits am Donnerstag, dem 31.03.2022, habe die IT-Sicherheit der Nordex Group bemerkt, dass das Unternehmen Ziel eines Cyber-Vorfalls sei. Die Störung sei frühzeitig bemerkt worden und Gegenmaßnahmen seien umgehend gemäß entsprechender Krisen-Protokolle eingeleitet worden. Rein vorsorglich habe man dementsprechend die IT-Systeme mehrerer Geschäftsbereiche an verschiedenen Standorten abgeschaltet. Das war am Donnerstag. Jetzt muss man sich fragen, warum erst am Samstag Abend eine entsprechende Presseerklärung veröffentlicht wird? Und Cyber Vorfall steht wohl euphemistisch für Cyber Angriff?

Nordex Aktie kann so etwas eigentlich nicht gebrauchen, wo man gerade wieder Chancen sieht

Natürlich wurde bereits viel im Umfeld des Kriegs in der Ukraine über potentielle Cyberattacken spekuliert, vielleicht gerade in Branchen, die die Unabhängigkeit von fossilen Energien beschleunigen könnten? Und jetzt sieht man sich bei Nordex offensichtlich gezwungen „an die Öffentlichkeit zu gehen“, als Vorbereitung auf weitreichendere Nachrichten? Möglicherweise, um sich nicht nachher dem Vorwurf aussetzen zu müssen kursrelevante Nachrichten „zu lange nicht gemeldet zu haben“?

Jedenfalls geht es in der fraglichen Presseerklärung nüchtern weiter: „Das umgehend eingerichtete Krisenteam arbeitet mit internen und externen Sicherheitsexperten daran, die Störung einzudämmen, die Auswirkungen zu minimieren und mögliche Folgen des Vorfalls zu bewerten. Kunden, Mitarbeiter und andere Stakeholder können von der Abschaltung der IT-Systeme betroffen sein. Über neue Erkenntnisse wird die Nordex Group informieren, sobald diese vorliegen.„ (Presseerklärung Nordex, 02.04.2022)



Klare Botschaft: Wer „arbeitet“ hat das Problem noch nicht gelöst. Und neue Erkenntnisse mitzuteilen, wenn diese vorliegen heisst für uns „Man hat noch keine Vorstellung über das Ausmass der potentiellen Schäden„

Bedeutet fürInvestoren, die in der Nordex Aktie investiert sind, die laufenden Nachrichten und Meldungen der Nordex SE genau zu beobachten. Wenn nach mehr als zwei Tagen ein IT-Problem nicht absehbar ist und auch mit externen Spezialisten eingegrenzt werden konnte, wird es wohl schwerwiegender sein. Aber alles reine Spekulation. Und überdeckt die aktuelle eigentlich positve operative Situation bei Nordex.

Am 31.03 gab es neben einem Cyberzwischenfall auch einen Auftrag über 49,5 MW zu melden

So meldete man, dass der Projektentwickler Naturgy Renovables SLU, ein Tochterunternehmen des spanischen Energie- und Gasversorgers Naturgy Energy Group S.A., der Nordex Group einen Auftrag über 49,5 MW in Spanien erteilt hat.

Für das Projekt Merengue II in der Region Extremadura im Südwesten Spaniens soll die Nordex Group elf Turbinen des Typs N155/4.X der Delta4000-Serie liefern. Und die Errichtung der 4,5-MW-Turbinen auf Stahlrohrtürmen mit 105 Meter Nabenhöhe beginnt im Herbst 2022, die Inbetriebnahme ist im Frühjahr 2023 vorgesehen. UND DIE BILANZ 2021 MIT AUSBLICK 2022 war am 29.03.2022 Basis für einen beginnenden Kursfrühling. HIER DIE ZAHLEN.



Chart: Nordex SE | Powered by GOYAX.de Chart:SE | Powered by GOYAX.de

Plug Power Inc | Powered by GOYAX.de